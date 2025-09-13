السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نواف سلام: اتصلت بالرئيس محمود عبّاس مهنئاً بالإنجاز الديبلوماسي

منذ 37 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصّة “أكس”: “اتصلت بالرئيس محمود عبّاس مهنئاً بالإنجاز الديبلوماسي الكبير الذي تحقق في الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة باعتمادها باغلبية غير مسبوقة “إعلان نيويورك” الذي لا يتبنى حل الدولتين فحسب، بل يربط تحقيقه بمهل زمنية محددة. كما اتصلت بالمسؤولين في كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا لشكرهم على رعايتهم لهذا “الإعلان” وعلى الجهود المشتركة التي بذلوها لتحقيق هذه النتيجة ولزيادة الاعترافات بدولة فلسطين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اقفال بالشمع الاحمر
    إقفال محلات مخالفة على اوتوستراد جونية
    النائب فؤاد مخزومي
    فؤاد مخزومي: على مجلس النواب إقرار هذا المشروع سريعاً
    النائب الياس حنكش
    الياس حنكش: أخطر كلام يقال هو دمج عناصر الحزب في الجيش

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
    أفيخاي أدرعي
    فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
    عناصر قوى الأمن في سوريا
    الأمن السوري "خط أحمر".. لن نتهاون مع تصرفات "حزب الله"