الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نواف سلام: اجتماع في السرايا أمس لمعالجة أزمة النفايات في بيروت

منذ 39 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على “إكس”: “عقدت أمس اجتماعًا في السرايا خُصّص لمعالجة أزمة النفايات في العاصمة بيروت، وقد تقرّر في ختام الاجتماع: إصدار تعليمات واضحة بضرورة التقيّد بمواعيد رمي النفايات. العمل على زيادة عدد المستوعبات في مختلف أحياء العاصمة. تكليف الشرطة البلدية بمتابعة وضبط مسألة النبّاشين. منع رمي الجيف والمخلّفات الحيوانية في خارج الاماكن المحددة لذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. حضر الاجتماع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية بيروت الأستاذ إبراهيم زيدان. كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة “رامكو” وسيم عماش والمدير العام وليد بوسعد ونائب المدير العام ربيع عماش”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب بلال عبدالله
    بلال عبدالله: سمعة لبنان وعلاقاته على المحك
    تدابير سير
    تدابير سير على الأوتوستراد بين نهر إبراهيم والمدفون
    إحدى محطات المحروقات
    ارتفاع جديد في أسعار المحروقات!

    الأكثر قراءة

    النائب جميل السيد
    تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر
    12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
    في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية