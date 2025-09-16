نواف سلام: اجتماع في السرايا أمس لمعالجة أزمة النفايات في بيروت

كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على “إكس”: “عقدت أمس اجتماعًا في السرايا خُصّص لمعالجة أزمة النفايات في العاصمة بيروت، وقد تقرّر في ختام الاجتماع: إصدار تعليمات واضحة بضرورة التقيّد بمواعيد رمي النفايات. العمل على زيادة عدد المستوعبات في مختلف أحياء العاصمة. تكليف الشرطة البلدية بمتابعة وضبط مسألة النبّاشين. منع رمي الجيف والمخلّفات الحيوانية في خارج الاماكن المحددة لذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. حضر الاجتماع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية بيروت الأستاذ إبراهيم زيدان. كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة “رامكو” وسيم عماش والمدير العام وليد بوسعد ونائب المدير العام ربيع عماش”.

عقدت بالأمس اجتماعًا في السراي الكبير خُصّص لمعالجة أزمة النفايات في العاصمة بيروت،

وقد تقرّر في ختام الاجتماع:

•إصدار تعليمات واضحة بضرورة التقيّد بمواعيد رمي النفايات.

•العمل على زيادة عدد المستوعبات في مختلف أحياء العاصمة.

•تكليف الشرطة البلدية بمتابعة وضبط مسألة النبّاشين.… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 16, 2025