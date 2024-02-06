الثلاثاء 25 رجب 1445 ﻫ - 6 فبراير 2024 |
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نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية

منذ 51 دقيقة
نواف سلام

نواف سلام

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انتخبت محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات، إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945 بعد وزير خارجية الجزائر السابق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.

وكان سلام انضم عام 2018 الى هذه المحكمة التي تتألف من 15 قاض يتم انتخابهم من قبل مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المختص بالفصل في النزاعات بين الدول.

وهي تشكل اعلى سلطة قضائية في العالم مما اكسبها لقب “محكمة العالم”.

والجدير ذكره ان وزير خارجية لبنان الأسبق فؤاد عمون عملا ايضا قاضياً في هذه المحكمة بين عامي 1965 و 1976 وانتخب نائبا للرئيس فيها.

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