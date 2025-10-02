الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
نواف سلام: زمن السلاح ولى!

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2025 10:24 صباحًا
رئيس الحكومة نواف سلام

أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أمام وفد من أهالي بيروت خلفيات التعميم الذي أصدره مؤخراً بشأن الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية، مشدداً على ضرورة احترام هذا الإطار، لا سيما بعد الجدل حول إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله.

وأكد سلام أن الهدف من التعميم هو “درء الفتنة وحماية السلم الأهلي في بلد يغلي بالتوترات”، مذكّراً بأن لبنان شهد أحداثاً أصعب من قضية صخرة الروشة، مثل إقفال طريق المطار حيث تدخلت الأجهزة الأمنية أكثر من مرة، وكذلك الظهور المسلّح في مناسبات عاشوراء، الذي أوقفه الجيش والقوى الأمنية بحزم. وختم رئيس الحكومة بتأكيد قوي: “زمن الظهور المسلح انتهى”.

