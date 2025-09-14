نواف سلام: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة “أكس” في ذكرى اغتيال الشهيد الرئيس بشير الجميّل: “أكثر من أربعة عقود مرّت على اغتيال الرئيس بشير الجميّل… ويبقى شعاره لبنان ١٠٤٥٢ كم مربع. الإغتيالات السياسية هي نقيض الحرية والديمقراطية التي نطمح اليها. ولا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة التي تُنهي زمن الإنكار والعنف السياسي”.

