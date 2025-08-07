نواف سلام يستقبل بهاء الحريري وتأكيد على دعم موقف الحكومة بموضوع حصرية السلاح حتى النهاية

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الشيخ بهاء الحريري الذي قال بعد اللقاء: “أشكر دولة الرئيس على هذا اللقاء، ونتمنى أن تكون هذه العلاقة مستمرة خلال الاشهر القادمة، وكما قلت نحن نمرّ في أوضاع دقيقة جدا ورئاسة الحكومة نعتبرها مقام مهم جدا، ونحن نحرص على هذا الموقع ونشد على يد دولة الرئيس ونقف الى جانبه في المواضيع الاساسية وأهمها بناء الدولة، كما أننا ندعمه في موضوع حصرية السلاح حتى النهاية”.

وأضاف: “إن الحريرية كلمة جامعة وهي ليست زعامة لفريق معيّن، بل هي زعامة وطنية والزعامة الوطنية ترتكز على بناء المؤسسات، فنحن كلنا تفاؤل ونأمل أن تكون الأمور سائرة بالاتجاه الصحيح لما فيه مصلحة البلد”.