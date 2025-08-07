الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نواف سلام يستقبل بهاء الحريري وتأكيد على دعم موقف الحكومة بموضوع حصرية السلاح حتى النهاية

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والشيخ بهاء الحريري

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والشيخ بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الشيخ بهاء الحريري الذي قال بعد اللقاء: “أشكر دولة الرئيس على هذا اللقاء، ونتمنى أن تكون هذه العلاقة مستمرة خلال الاشهر القادمة، وكما قلت نحن نمرّ في أوضاع دقيقة جدا ورئاسة الحكومة نعتبرها مقام مهم جدا، ونحن نحرص على هذا الموقع ونشد على يد دولة الرئيس ونقف الى جانبه في المواضيع الاساسية وأهمها بناء الدولة، كما أننا ندعمه في موضوع حصرية السلاح حتى النهاية”.

وأضاف: “إن الحريرية كلمة جامعة وهي ليست زعامة لفريق معيّن، بل هي زعامة وطنية والزعامة الوطنية ترتكز على بناء المؤسسات، فنحن كلنا تفاؤل ونأمل أن تكون الأمور سائرة بالاتجاه الصحيح لما فيه مصلحة البلد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الإعلام الدكتور بول مرقص
    سلسلة لقاءات لوزير الإعلام.. إليكم تفاصيلها
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري عقب لقائه الرئس سلام: لا وجود لدولة حقيقية في ظل سلاح خارج عن سلطتها
    نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو
    مارون الحلو: لإقرار الخطة التطبيقية مع حلول نهاية شهر آب الحالي

    الأكثر قراءة

    الشيخ نعيم قاسم
    جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
    الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
    3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
    قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟