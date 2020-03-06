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نوبة قلبية تودي بحياة الملياردير ورجل الأعمال اللبناني رضا المصري

توفي صباح اليوم رجل الأعمال رضا المصري في مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك. وبحسب المعلومات الأولية فإنّ الوفاة ناجمة عن ذبحة قلبية أودت بحياة المصري، رجل الأعمال المثير للجدل.

 

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والمصري من بلدة حورتعلا البقاعية، وهو نجل المفتي الجعفري في البقاع الغربي الشيخ محمد مصطفى المصري، وترشح عن المقعد الشيعي في دائرة زحلة في الانتخابات الأخيرة. كما هو الامين العام للجمعية اللبنانية لتطوير الحوار، وحصل على جائزة افضل رجل اعمال لعام 2012.

وصُنف حسب مجلة “فوربس” العالمية في المركز العاشر في لبنان والرقم الخامس والعشرين في الشرق الاوسط ورقم 80 عالميا حسب احصاءات فوربس. وبحسب التقرير فإنّ ثروته تبلغ 2.5 مليار دولار.

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