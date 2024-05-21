نور الدين أحمد يرد على مطر: نفتخر بوجود الشيخ بهاء الحريري بيننا الذي يمثل خيارنا

صدر عن نور الدين أحمد رئيس بلدية وادي خالد البيان التالي: “بسم الله الرحمن الرحيم، سعادة النائب ايهاب مطر.

كان وسيبقى مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري حلم كل لبناني وطني، ومن الأجدر والاوفى بالمحافظة على استكمال مسيرته غير ابنائه، وكما بات معروفا فان الرئيس سعد الحريري علق عمله السياسي لاسباب باتت معروفة ، لذلك فاننا نرى الابن البكر للرئيس الشهيد الشيخ بهاء الحريري خير ممثل لنا لاستكمال مسيرة والده، ويكفي ان الشيخ بهاء فخرا ان ليس لديه اي علاقة او ارتباط بأي شكل من الأشكال بالمنظومة السياسية الفاسدة.

من هنا، نفتخر بوجود الشيخ بهاء الحريري بيننا الذي يمثل خيارنا، خصوصا ان الساحة السنية تفتقد لشخصية وطنية لديها مشروع سياسي واضح ومعروف، وهو استكمال مسيرة الرئيس الشهيد الذي دفع دمه ثمنا لهذا المشروع.

ونحن على ثقة كاملة بأن الشيخ بهاء الحريري سيكون على قدر المسؤولية لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني بكافة فئاته”.