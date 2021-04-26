الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نوع خطير من المخدرات.. ترويج الـ"Crystal-Meth" في برج حمود!

26 - أبريل - 2021

ضبط مخدرات في برج حمود

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بعد توافر معلومات لدى مفرزة البحث والتّدخّل في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بترويج مخدّرات من أنواع خطيرة كـنوع “Crystal-Meth”، في محلّة برج حمود.

السّاعة 5:00 من تاريخ 23-4-2021، أوقفت قوّة من المفرزة المشتبه به في المحلّة المذكورة، وتبيّن أنّه يُدعى:

م. أ. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)
وعثرت بحوزته على مسدسٍ حربي من نوع “هريستال” عيار /9/ ملم. وكميّة من المخدّرات على الشكل التالي:

– /49/ غ. من مادة الـ “Crystal-Meth”

– /3/ غ. حشيشة كيف

– حبوب مخدّرة، ومیزان حسّاس.

أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية والتعليم العالي
    حراك المتعاقدين يدعو الحلبي إلى التدخل لفك إضراب موظّفي التربية
    انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس
    العثور على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس (صوَر)
    آليات الدفاع المدني في موقع الصوامع في مرفأ بيروت
    إطفاء بيروت يبدأ تبريد موقع الاهراءات تمهيداً للقضاء على مصدر النيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي