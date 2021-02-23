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نوفل ضوّ: ألا يخجل هؤلاء من تبرير فعلتهم بأنهم لم يكونوا على علم بمواعيد التطعيم؟

23 - فبراير - 2021
نوفل ضو

نوفل ضو

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غرّد منسق عام “التجمع من أجل السيادة” نوفل ضو، على حسابه عبر “تويتر”، كاتِبًا: “في القصر الجمهوري فضيحة تشبه فضيحة مجلس النواب!”.

وأضاف، “16 من مستشاري عون ومرافقيه(هكذا قالوا) تلقوا لقاح كورونا الاسبوع الماضي!”.

وسأل: “هل في الدولة اللبنانية موظفون فوق 64 سنة؟ نفهم ان قاعدة سن التقاعد لا تنطبق على الرؤساء والنواب فهل تنطبق على الموظفين؟ وهل هؤلاء الـ 16 موظفون فعلا او…؟

ولفت في تغريدة ثانية: على النائب الذي لا يعرف الاصول المتبعة في التلقيح ان يستقيل لأنه غير مؤهل لتولي منصبه! فواجبات النائب الدستورية مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها وبالتالي متابعة قراراتها ليراقب تنفيذها ويحاسب على أساسها! ألا يخجل هؤلاء من تبرير فعلتهم بأنهم لم يكونوا على علم بروزنامة المواعيد؟

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