نيران الحرب تتسع جنوب لبنان.. ومسيرة إسرائيلية تستهدف منزلاً في يحمر بالنبطية

أعلن حزب الله، في بيان استهدف التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما استهدف مقاتلوه ‌‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة هذا.

كما أكّد الحزب في بيان استهداف ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

في المقابل، أغار الطيران الحربي على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، وألقى صاروخين جو- أرض تصاعدت جراءهما سحب الدخان الكثيف.

واستهدفت مسيرة معادية منزلًا في مركبا غير مأهول على الطريق العام، مما أدّى إلى اشتعال النار فيه.

كذلك تعرضت أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الاسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرابة الساعة الرابعة من بعد الظهر، غارة على منطقة حامول في الناقورة جنوب صور.

كما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مسيرة شنت قرابة الواحدة والنصف من بعد الظهر غارة على منزل غير مأهول في حي “السكرة” عند المدخل الشمالي لبلدة يحمر الشقيف، وأطلقت صاروخين على دفعتين اخترقا سقف المنزل وأحدثا اضرارا كبيرة فيه، وعلى الفور توجهت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية الى مكان الغارة، ولم يفد عن وقوع اي اصابات في المنطقة.

بعد كشف فرق الاسعاف تم التاكد لا اصابات في بلدة يحمر. pic.twitter.com/RRnkbWaDHf — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) February 9, 2024

وشنت مسيرة للجيش الإسرائيلي قرابة الثامنة والنصف صباحًا، غارة على منزل في حي المعبور في بلدة عيتا الشعب – قضاء بنت جبيل، وأطلقت في اتجاهه صاروخا موجها ادى الى إحداث أضرار كبيرة فيه.

كما تعرضت بلدة كفركلا لقصف مدفعي من دبابة “ميركافا”، وأطراف بلدة الوزاني لعدد من القذائف المدفعية.