نيران الحرب في الجنوب.. قصف إسرائيلي عنيف ومقتل مستوطن إسرائيلي في "متات"

قالت القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي إن هجوما بصواريخ موجهة شنه مقاتلون من حزب الله في لبنان أدى إلى مقتل مدني في شمال إسرائيل اليوم الخميس.

وأعلنت خدمة إسعاف وفاة رجل يبلغ من العمر 60 عاما في فسوطة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من قرية متات المتاخمة للحدود اللبنانية، والتي أفاد الجيش الإسرائيلي بأنها تعرضت لهجوم صاروخي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة شخص في مستوطنة “متات” بالجليل الغربي جراء قصف من لبنان .

يأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخا مضادا للدروع أطلق من جنوبي لبنان أصاب سيارة مدنية في متات بالجليل الأعلى.

من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة متات وحقق إصابات مباشرة فيهم.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخا مضادا للدروع أطلق من جنوبي لبنان أصاب سيارة مدنية في متات بالجليل الأعلى.

وكان حزب الله ذكر قبل ذلك أن مقاتليه استهدفوا موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة، وأصابوه إصابة مباشرة.

قصف إسرائيلي عنيف

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عددا من الطلاب أُصيبوا بعد غارة جوية إسرائيلية على بلدة كونين في جنوب لبنان، وقالت الوكالة إن الطلاب، الذين كانوا في معهد كونين، أصيبوا بجروح بسبب تناثر الزجاج المكسور.

وتقع كونين على بعد بضعة كيلومترات من الحدود بين لبنان وإسرائيل.