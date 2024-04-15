نيسان "ولعان'".. أسبوع حار ينتظر لبنان!

مع بداية الأسبوع، تُشير دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا صباحًا، قبل أن يتحوّل إلى غائم بسحب مرتفعة مساءً، مع بداية ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ابتداءً من فترة بعد الظهر.

وتشير النشرة الجوية إلى الحالة العامة للأيام القادمة، حيث يُتوقع طقس ربيعيّ مستقر نسبيًا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء. فيما سيتأثر لبنان تدريجيًا ابتداءً من فترة بعد الظهر بكتل هوائية حارة، مما يؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، حيث من المتوقع أن تلامس الـ 30 درجة مئوية في المناطق الساحلية والداخلية.

وفيما يلي ملخص للطقس المتوقع في لبنان خلال الأيام القادمة:

– الإثنين: غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم، مع درجات حرارة مستقرة وتشكّل الضباب على المرتفعات.

– الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا صباحًا، يتحوّل مساءً إلى غائم بسحب مرتفعة، مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة ابتداءً من فترة بعد الظهر.

– الأربعاء: طقس قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع ملموس وسريع في درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة، ورياح شرقية إلى شمالية شرقية، مع احتمالية لحدوث حرائق في المناطق الحرجية.

– الخميس: طقس قليل الغيوم إجمالًا مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، وتشكّل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على الساحل بين 19 و24 درجة مئوية، وفوق الجبال بين 13 و20 درجة مئوية، فيما تتراوح في الداخل بين 13 و27 درجة مئوية.

تترافق هذه الأجواء مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية صباحًا، تتحول إلى متقلبة وضعيفة ليلاً، ومن المتوقع أن يكون الانقشاع متوسطًا على الساحل، في حين يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

وفيما يتعلق بحالة البحر، يُتوقع أن تكون الموج منخفضة الارتفاع، وأن تصل حرارة سطح الماء إلى 20 درجة مئوية، مع ضغط جوي يبلغ 761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس محددة عند الساعة 6:09 صباحًا، في حين تغرب الشمس عند الساعة 7:09 مساءً.

يبدو أننا على موعد مع أسبوع حار في لبنان، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام القادمة. ننصح الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة والبقاء مستيقظين على التطورات الجوية المحتملة.