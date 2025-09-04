"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله

حذّرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في تقرير لها من أنّ لبنان يواجه خطر خسارة الدعم المالي الأميركي والخليجي، واحتمال مواجهة حملة عسكرية إسرائيلية جديدة، إذا لم تتحرك حكومته بشكل حاسم لنزع سلاح حزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ الوقت ينفد أمام القادة اللبنانيين، معتبرة أن أي تأخير أو حلول جزئية قد يدفع إسرائيل إلى اعتبار نفسها مضطرة “لإنهاء المهمة” عسكريًا، بما قد يؤدي إلى دمار واسع وخسائر بشرية جسيمة.

ويأتي هذا التحذير قبل اجتماع وزاري مرتقب في بيروت، يوصف بأنه “لحظة مفصلية” في تاريخ لبنان، حيث يبحث مجلس الوزراء خطة الجيش لإجبار الحزب المدعوم من إيران على تسليم سلاحه.

وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج تضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ موقف حازم، في وقت تلوّح فيه واشنطن بوقف المساعدات السنوية للجيش اللبناني البالغة نحو 150 مليون دولار، إذا لم تُنفَّذ خطة جدّية. وأشارت إلى أنّ الكونغرس قد يقرّ مبالغ إضافية لدعم الجيش في حال التقدّم بخطوات ملموسة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي رفيع قوله إنّ حزب الله من غير المرجّح أن يردّ بعنف واسع على أي خطة لنزع السلاح، بينما تستعد المسؤولة الأميركية مورغان أورتاغوس للعودة إلى بيروت هذا الأسبوع لحضور اجتماع دولي لمراجعة وضع وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة في جنوب لبنان نهاية عام 2024.