هؤلاء هم نواب “القوات” الجدد بحسب ماكينة معراب

نشرت الماكينة الانتخابية لـ”القوات اللبنانية” الاسماء الفائزة غير النهائية بالانتخابات النيابية من كتلة “الجمهورية القوية” جاء فيها:
– غسان حاصباني المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى
– ملحم رياشي المقعد الكاثوليكي في دائرة جبل لبنان الثانية
– بيار بو عاصي المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثالثة
– زياد الحواط المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى
– غادة أيوب المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الأولى
– نزيه متى المقعد الأرثوذكسي في دائرة جبل لبنان الرابعة
– جورج عدوان المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة
– الياس اسطفان المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى
– جورج عقيص المقعد الكاثوليكي في دائرة البقاع الأولى
– الياس الخوري المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية
– ستريدا جعجع المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة
– شوقي الدكاش المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى
– انطوان حبشي بالمقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة