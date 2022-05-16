هؤلاء هم نواب “القوات” الجدد بحسب ماكينة معراب

نشرت الماكينة الانتخابية لـ”القوات اللبنانية” الاسماء الفائزة غير النهائية بالانتخابات النيابية من كتلة “الجمهورية القوية” جاء فيها:

– غسان حاصباني المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى

– ملحم رياشي المقعد الكاثوليكي في دائرة جبل لبنان الثانية

– بيار بو عاصي المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثالثة

– زياد الحواط المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى

– غادة أيوب المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الأولى

– نزيه متى المقعد الأرثوذكسي في دائرة جبل لبنان الرابعة

– جورج عدوان المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة

– الياس اسطفان المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى

– جورج عقيص المقعد الكاثوليكي في دائرة البقاع الأولى

– الياس الخوري المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية

– ستريدا جعجع المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة

– شوقي الدكاش المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى

– انطوان حبشي بالمقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة