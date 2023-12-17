"هئية إدارة السير" تستقبل المواطنين في هذه الأيام

تُعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، لمناسبة حلول الأعياد المجيدة، أنها ستستقبل المواطنين خلال الأسبوعين المقبلين من الشهر الحالي أيام:

– الثلاثاء 19 و26/12/2023

– الاربعاء 20 و27/12/2023

– الخميس 21 و28/12/2023

كما يهّم المصلحة إبلاغ المواطنين بأنها ستفتح منصّة حجز المواعيد في المركز الرئيسي في الدكوانة، اعتباراً من السّاعة الرابعة بعد الظهر من يوم الاثنين 18/12/2023.

وستقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التالية:

1- في الدكوانة:

– تسجيل الدراجات النّاريّة الجديدة للافراد (صفر كلم) من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.

– تسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس الخصوصيّة الحائزة على الموافقة المسبقة بهذا الخصوص من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.

– تسجيل آليات الشّحن العمومي والصهاريج العمومي المستورد وفق شهادة جمركيّة والتّي قد سبق وتمّ الكشف عليها.

2- أما في باقي الأقسام (زحلة، النبطيّة، صيدا وطرابلس):

– بدل عن ضائع لرخصة السَير

كما تشدّد المصلحة على ضرورة التّقيد بوقت الموعد المحدد المرفق بال QR code، وذلك حفاظاً على حسن سير العمل،

وتذكّر بأن آلية العمل المعتمدة في الاقسام (طرابلس، صيدا، النّبطيّة وزحلة) هي وفق الشّكل التالي:

– أيّام الثلاثاء للسيارات والدراجات /لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها /تسلسها): بــ0، 1، 2 و3

– أيّام الاربعاء للسيارات والدراجات /لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها /تسلسها): بــ4، 5 و6

– أيام الخميس للسيارات والدراجات /لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها /تسلسها): بـ7، 8 و9

هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً، والتّي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements، علماً أنها ستعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة.