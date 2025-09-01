هادي أبو الحسن: لنتمسك جميعاً بوطننا بعيداً من أي حسابات أخرى

كتب أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن على منصة “أكس”: “‏في الأول من أيلول من عام 1920، أُعلن قيام دولة لبنان الكبير. في هذه المناسبة وفي خضم العاصفة التي تضرب المنطقة، فلنتمسك جميعا بوطننا ‎لبنان، وبوثيقة الوفاق الوطني التي لا بد من تحقيق كامل مندرجاتها عاجلا أم آجلا، بعيدا من أي خيارات أو حسابات أخرى قد تدخلنا في المجهول!”.

في الأول من أيلول من عام 1920، أُعلن قيام دولة لبنان الكبير.في هذه المناسبة وفي خضمّ العاصفة التي تضرب المنطقة، فلنتمسّك جميعاً بوطننا #لبنان، وبوثيقة الوفاق الوطني التي لا بدّ من تحقيق كامل مندرجاتها عاجلًا أم آجلًا، بعيدًا عن أيّة خيارات أو حسابات أخرى قد تُدخلنا في المجهول! pic.twitter.com/vIzmjxl0y3 — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) September 1, 2025