الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هادي أبو الحسن: لنتمسك جميعاً بوطننا بعيداً من أي حسابات أخرى

منذ ساعة واحدة
النائب هادي أبو الحسن

النائب هادي أبو الحسن

A A A
طباعة المقال

كتب أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن على منصة “أكس”: “‏في الأول من أيلول من عام 1920، أُعلن قيام دولة لبنان الكبير. في هذه المناسبة وفي خضم العاصفة التي تضرب المنطقة، فلنتمسك جميعا بوطننا ‎لبنان، وبوثيقة الوفاق الوطني التي لا بد من تحقيق كامل مندرجاتها عاجلا أم آجلا، بعيدا من أي خيارات أو حسابات أخرى قد تدخلنا في المجهول!”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    ‎مصادر أميركية: خطاب بري مناورة لتضييع الوقت!
    وزير الصناعة جو عيسى الخوري
    وزير الصناعة: الجيش "ما بيشتغل سياسة"
    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    الرئيس الفلسطيني: اتفقت مع الرئيس عون على سحب كل سلاح المخيمات

    الأكثر قراءة

    كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
    رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية