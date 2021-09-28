هادي حبيش إلى المحاكمة بتحقير القاضية عون وتهديدها

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، طلب إنزال عقوبة السجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، لعضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب هادي حبيش، بعد اتهام الأخير بـ”تهديد المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وتحقيرها والقدح والذم بها”. على خلفية قرار اتخذته بتوقيف رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والآليات المهندسة هدى سلّوم.

واستعرض القاضي بيرم في قرار ظنّي أصدره اليوم، وقائع الحادثة، وكيفية حضور النائب حبيش إلى مكتب القاضية عون داخل قصر العدل في بعبدا، ظهر يوم 11 كانون الأول 2019، فور تلقيه خبر توقيف إبنة خالته هدى سلوم، حيث استوضح القاضية عون عن أسباب توقيف سلّوم، وبادر إلى اتهامها بأنها تمارس السياسة من خلال عملها في القضاء، ووصفها بأنها قاضية مليشياوية وفاسدة”.

واعتبر القاضي بيرم، أن هذه الأفعال “موثقة في فيديو مسجّل، بين حبيش والقاضية عون”، لكن قاضي التحقيق منع المحاكمة عن حبيش من جرم معاملة القاضية عون بالعنف والشدّة، لأن هذا الفعل غير ثابت، وأن الأمر اقتصر توجيه العبارات لها، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.