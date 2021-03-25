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هارون: أزمة الاوكسيجين ستُحلّ قريباً

منذ 24 دقيقة
هارون

هارون

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طمأن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث اذاعي، الى ان أزمة الأوكسجين ستُحلّ قريباً.
وعن موضوع رفع التسعيرة في المستشفيات، قال هارون: لقد قمنا بدراسة مفصلة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وتبيّن أنه لا يمكن تحمل تأثيره لا من جانب المواطنين ولا الجهات الضامنة ولا شركات التأمين، مؤكداً ان الحل هو بالتوجه الى منظمات عالمية للاستحصال على قروض لدعم القطاع الاستشفائي، بانتظار الحل السياسي وانتظام الأمور في البلد.
وأوضح هارون أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وسفارات دول أوروبية عدة مستعدة للمساعدة ولكنها بحاجة الى تصور واضح من الدولة حول كيفية إيصال الدعم.

وشدد على ان هذا الموضوع متعلّق أولّا بتشكيل الحكومة ولا يمكن الوصول الى حلول جذرية من دون التشكيل، لافتاً الى عدم القدرة على الاستمرار بالوضع الحالي وتحمل الهجرة الكثيفة للممرضين والممرضات والأطباء.

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