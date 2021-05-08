الأحد 26 رمضان 1442 ﻫ - 9 مايو 2021 |
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هارون: المشكلة مالية والمصرف المركزي لا يستطيع أن يستمر في عملية الدعم

منذ 6 ساعات
نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​

نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​

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أشار نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، في حديث تلفزيوني، إلى أن عملية الدعم بالنسبة إلى المسلتزمات الطبية في الأصل لا تتم بطريقة سلسة، الأمر الذي أدى إلى إنقطاع بعض المستلزمات.

ولفت هارون إلى أن المشكلة واضحة اليوم ولا أحد يعرف ما إذا كان ​مصرف لبنان​ يتأخر بدراسة الملفات كي يؤخر الإستحقاقات بسبب مشكلة في تسديدها، أو أن هناك نقص في الأشخاص، معرباً عن إعتقاده أن المشكلة مالية والمصرف المركزي لا يستطيع أن يستمر في عملية الدعم.

وفي حين أشار إلى أن ما يحصل اليوم هو عملية ربح للوقت، أوضح هارون أنه عندما يتم ​رفع الدعم​ ستقع مشكلة كبيرة جداً.

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