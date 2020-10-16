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هارون: فلتتوقف الحكومة عن رمي الأمور على كاهل المواطن والمستشفيات الذين لم يعودوا يتحملون

منذ 48 دقيقة
نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​

نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​

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أشار نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، إلى أنه “فلتتوقف الحكومة عن رمي الأمور على كاهل المواطن والمستشفيات الذين لم يعودوا يتحملون، ولترى ماذا ستفعل. إذا كانوا يرون أننا لا نتمكن من العمل، فلتضع الدولة يدها على المستشفيات بموجب قانون الطوارئ، ولتقوم هي بتسيير الأمور”.

ولفت هارون، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “التعامل مع شركات التأمين عذاب، وفي ظل جائحة كورونا، لا نعلم حتى الآن إذا يغطون الطبابة أم لا، بالرغم من أن هناك قرار صدر من جمعيتهم بأنهم يغطون، ووضعنا أسعار في لجنة كورونا وصدر عنها توصية واتفاق بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة، لكن الشركات لا تلتزم أو أن بعضهم يلتزمون جزئياً او استنسابياً، بالتاللي ما هي قيمة الورقة التي صدرت عن مجلس الوزراء! “ليبلوها ويشربوا ميتها”.

كما شدد على أن “هناك مستوردين لا يقبلون بتلسيم المستشفيات ​المستلزمات الطبية​ أو الأدوية إلا إذا قاموا بدفع التكلفة نقداً وهم في وضع لا يمكنهم القيام بذلك”.

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