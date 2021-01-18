هارون: هناك الملايين من المصابين بفيروس كورونا دون إجراء فحص!

أعلن نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ عن أن “الإغلاق لمدة 11 يوما هو وقت غير كاف ويجب أن يكون 4 أسابيع، ونتوجه للناس ونترجاهم أخذ الإحتياطات لأن لا أماكن بالمستشفيات”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنه “نحتاج الى تسديد القسم الأكبر من مستحقات المستشفيات الخاصة، فتكلفة طبابة مرضى ​كورونا​ وزيادة أسرة كورونا لها تكلفة باهظة، ونحن كمستشفيات خاصة نقوم بالمستحيل من أجل الوصول الى ما نحن عليه بأسرة العناية الفائقة، فهناك 650 سرير عناية فائقة و2000 سرير عادي وأصلا هذا لا يكفي، ونحن وصلنا الى مرحلة لا نستطيع فيها استقبال المرضى العاديين، والمطلوب هو الدعم الإستثنائي كي تزيد المستشفيات عدد أسرتها، ونحن نحتاج الى 200 سرير عناية فائقة و500 سرير عادي، وكي نفعل ذلك نريد الأموال والطواقم التمريضية”.

وشدد على أن “مفتاح الحل هو بزيادة الأسرة بالمستشفيات الخاصة، وكي تزيد تحتاج الى تمويل، ونحن نعمل في هذا الوقت لكن هذا غير كاف، والدولة لم تدفع مستحقات المستشفيات، وللأسف المعنيون في الدولة يرمون اللوم علينا حتى أصبحنا “كبش محرقة”، والكلام أن المستشفيات الخاصة لا تقوم بواجبها جيدا هو غير صحيح، ونحن قمنا بواجبنا على أكمل وجه وأكثر، وقد اتهمونا بابتزاز الدولة لنقبض مستحقاتنا، والواقع هو أن مستحقاتنا يجب أن تصل بطريقة طبيعية وعندها نصمت، عليهم عدم رمي التهم واللوم على المستشفيات الخاصة”.

واعتبر أن “المقصر الفعلي هو من لا يقوم بواجباته تجاه الفريق الثاني، وكل مريض يصل الى المستشفى ندخله لو حتى على كرسي دون سرير، والمشكلة في الأسابيع القادمة، لأن نسبة الفحوص الإيجابية بلغت 30 بالمئة، وال5000 إصابة هي لمن أجرى الفحوص، وهناك الملايين من المصابين بالفيروس دون إجراء فحص”.