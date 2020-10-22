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هارون يحذر: القطاع الصحي سيكون عاجزاً عن استقبال المرضى خلال أيام قليلة

منذ 38 دقيقة
نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​

نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​

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أشار نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أنه “إذا لم يتم استثناء القطاع الصحي من رفع الدعم، سيكون القطاع عاجزاً عن استقبال المرضى خلال أيام قليلة”.

وأضاف في حديث إذاعي “تبلغنا من نقابة مستوردي الادوية ونقابة مستوردي المستلزمات الطبية أنهم سيسلّمون كل شيء شرط الدفع نقداً”، مؤكداً أن “المال النقدي في خزنات المستشفيات لا يكفي لمصروف يوم أو يومين كحدّ أقصى، وبالتالي ستتوقف عملية شراء المستلزمات والأدوية”.

وتابع هارون “طرحنا موضوع رفع الدعم والأزمة التي ستنتج عنه على وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن واذا لم يتم اتخاذ قرار فوري من قبل مصرف لبنان لإلغاء هذا القرار ستكون هناك نتائج صعبة”، لافتاً إلى أن “حتّى لو كانت المستلزمات متوافرة في المستودعات وتكفي لنهاية العام، لكن المستشفيات غير قادرة على شرائها فلا وكيل سيعطي بضاعته مجاناً.”

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