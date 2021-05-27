هارون يحذر: المستشفيات في أزمة... وقد نضطر إلى وقف العمليات الجراحية

أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن المستشفيات تمر بأزمة صعبة، اذ لديها مشاكل في الادوية وكواشف المختبرات ولا يمكن الاستمرار على هذه الحالة.

ولفت هارون، في حديث اذاعي، الى أنه في حال الاستمرار في هذا الوضع فسنضطر الى وقف العمليات الجراحية والعديد من الفحوصات المخبرية، معتبراً أنّ طريقة الدعم الخاطئة أوصلت الى فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددا على وجوب عدم دعم المورّدين، بل الجهات الضامنة كي تدفع فاتورة المريض كاملة.

كما حذر الى أن الأمر الأخطر هو أن الأدوية موجودة في المخازن لدى التجار، بانتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الدعم لتوزيعها، قائلا: هناك مسؤولية على طرف ما، كون الادوية موجودة في البلد، لكنها لا تصل الى المستشفى والمريض، فمن المسؤول عن هذه الحالة؟