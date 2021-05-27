هارون يدق ناقوس الخطر: نقص في البنج والادوية

أكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث تلفزيوني أن هناك نقص في أنواع محدّدة من البنج والادوية وإذا لم تُحلّ الازمة سنكون أمام انقطاع تامّ ونواجه أيضاً مشكلة الكواشف المخبرية.

ويعاني لبنان من أزمات متعددة منها شح كبير في الأدوية في الصيدليات ما يشكل خطراً على المرضى في المستشفيات.

في سياق متصل، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، إلى أن “وزارة الصحة وضعت أولويات الأدوية وقدّمتها لمصرف لبنان، الذي سيصرفها بدوره، وسيتم الإفراح عن الدواء بين اليوم والغد، على أن تُحلّ الأزمة بشكل مرحليّ خلال يومين”.

وفي تصريح له، أوضح عراجي أنه “حين وجدت لجنة الصحة ووزارة الصحة أن هناك اختلاف بين أرقام مستوردي الأدوية وأرقام مصرف لبنان، شكّلت لجنة اجتمعت خلال الأيام الماضية، وعلمت أن العديد من الأدوية تخزّن في المستودعات»، لافتاً إلى أن اللجنة تأكدت من وجود فرق كبير في الأرقام، يقارب الـ100 مليون دولار بين الأشهر الأربعة والـ20 يوماً الأولى من عامي 2020 و2021».

وأعرب عن اعتقاده بأن «المسؤولية تقع على المستوردين، الذين يجب أن يفرجوا عن الدواء المخزّن بأسرع وقت، وعلى مصرف لبنان الذي يجب أن يقوم بأمر مماثل، إذا قدّمت له وزارة الصحة أولويات».

كما أشار عراجي إلى مشكلة تهريب الأدوية باهظة الثمن، كون لبنان الدولة الأرخص في المنطقة، وتخزين بعض الصيدليات والعائلات للأدوية خوفاً من رفع الدعم.