هاشم: أجوبتنا في عهدة السفارة الفرنسيّة

أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في حديث عبر mtv، أنّ “أجوبتنا صارت في عهدة السفارة الفرنسيّة ورسمنا المواصفات انطلاقًا من ثوابتنا وهي قد تنطبق على فرنجية أو على سواه ويفترض أن يصل لودريان إلى بيروت في النصف الأول من أيلول”.

وفي حديث عبر “لبنان الكبير”، أكد هاشم أنّ “من حق لبنان أن يطالب بالعودة إلى أساس القرار 1701 وما بني عليه، بحيث أن حركة قوات اليونيفيل يجب أن تكون بالتنسيق مع الجيش، ونحن مع التمسك بدورها لإرساء الأمن والسلام في المنطقة ولتثبيت هذا القرار، الذي يدأب العدو على خرقه”.

واعتبر هاشم أن “التنسيق هو أفضل لليونيفيل أساسًا، ويثبت منطق السيادة عمومًا، ويبدو أنّ هناك من يريد تطبيق أهواء سياسية خدمة للعدو الإسرائيلي، يدخل لبنان واليونيفيل في إشكالات ويبقي بلدنا خارج الاستقرار الدائم”.