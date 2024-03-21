هاشم: إذا لم تستح فقل ما تشاء..

قال عضو كتلة” التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح اليوم: “إذا لم تستح فقل ما تشاء. هذا أقل ما يقال للذين تحركت عندهم كل شياطين الحقد والطائفية البغيضة لحظة سمعوا بأن الحكومة قد تدفع تعويضاً لعائلات الشهداء ومن دمرت منازلهم وقطاعات الانتاج لديهم وغاب عن هؤلاء أن أبناء المناطق الجنوبية الحدودية يدفعون ضريبة الدم عن كل الوطن وان تشبثهم بأرضهم رغم ما يصيبهم من قتل ودمار وجوع وظلم هو فعل وطني وعامل تحد لعدو يرتكب كل الاجرام استهدافا للوطن كل الوطن”،

ورأى أن: “ما يسمى بتعويض لا يساوي قطرة دم او دمعة ام وصرخة مظلوم ولا يجوز وضع ما يجري من عدوان وتداعياته في ميزان اي قضية فلكل ملف أسلوب وآلية وما يصيب اهلنا في الجنوب في اللحظة يتطلب الترفع عن الانانيات والصغائر لأنه قضية وطنية تعني الجميع دون استثناء”.