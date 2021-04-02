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هاشم: الأجواء إيجابية ولهذا السبب برّي لا يزور بعبدا

2 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2021 5:49 مساءً
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

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أكد النائب قاسم هاشم، في حديث عبر قناة “الجديد” انّ “الحكومة قد تبصر النور خلال الأسبوعين المقبلين والظروف الأمنية هي التي تمنع الرئيس نبيه بري من زيارة بعبدا، لكن عندما يرى أنّ هناك ضرورة وطنية لهذه الزيارة سنراه في بعبدا”.

وأوضح هاشم ان “الأجواء ما زالت على إيجابيتها رغم الحاجة إلى إنضاج الأفكار التي طُرحت للخروج من الأزمة وقد يحتاج الأمر إلى تذليل بعض العقبات من خلال العمل على تدوير الزوايا وبعض التنازلات”.

وتابع: “هناك اتفاق شبه مبدئي بين كلّ المعنيين وهذا يشكّل تقدّماً ولا سيّما في موضوع الثلث المعطّل”، مضيفاً “الاتصالات التي تجري اليوم والدور الوطني الذي يقوم به الرئيس بري وغيره تبلور صيغة معيّنة حول آلية نهائية تشكّل المخرج وتكسر حالة الجليد وتفتح باب التواصل بين المعنيين بتشكيل الحكومة”.

ورأى ان “الموقف السعودي الأخير قد يساهم في تأليف الحكومة لكنّ المؤشرات تقول إنّ السعودية لن تتدخّل بشكل مباشر”

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