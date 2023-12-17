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هاشم: التقارب في الجلسة التشريعيّة قد يؤسس لانتخابات الرئاسة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2023 2:02 مساءً
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

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شدد النائب قاسم هاشم على أنه لا يمكن وضع نتائج الجلسة التشريعية بميزان الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الجلسة التشريعية تم الإعداد لها “بميزان الجوهرجي”.

ولفت في حديث عبر الـLBCI، إلى أن ما حصل فرضته ظروف البلد ومصلحة البلد بغض النظر عن وجهات نظر كل فريق.

وقال هاشم: “بموضوع الانتخابات الرئاسية، يبنى على هذه الجلسة في كيفية الإعداد والتفاهمات والتقارب الذي يمكن أن يؤسس لهذه المرحلة للبحث في موضوع رئاسة الجمهورية”.

وأوضح أن “دعوة الرئيس نبيه بري للحوار كانت للتفاهم على مواصفات من دون أن يكون هناك فيتوهات إنما التزام بمواصفات ومن تنطبق عليهم المواصفات ولم يكن هناك تمسك باسم معين ولكن للأسف البعض رفض منطق ومبدأ الحوار”.

وأكد هاشم أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يزال مرشحهم “لأنه موضوع مبدئي ولم يكن نتيجة تقاطع معين”.

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