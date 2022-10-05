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هاشم: الصراعات في الداخل الإسرائيلي قد تطيح باتفاق الترسيم

منذ 3 دقائق
قاسم هاشم

قاسم هاشم

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اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” “قاسم هاشم” أنّه “من الممكن أن تطيح الصراعات في الداخل الإسرائيلي باتفاق الترسيم”، قائلاً: “كلّ الاحتمالات واردة في ظلّ التعاطي الإسرائيلي الذي تعوّدنا عليه طيلة سنوات”.

وعن الاستحقاق الرئاسي، أشار الى أنّ “الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية كثيرة، والأهم أن تكون شخصية جامعة وتحمل عناوين الحوار والانفتاح والقدرة على التواصل مع الداخل والخارج”.

وفي حديثٍ لـ”صوت كل لبنان”، قال هاشم: “التوافق هو أسرع الطرق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي للتخفيف عن اللبنانيين، والإتصالات مستمرّة بعيداً عن الإعلام لتكون ذات فعالية”.

وأضاف:”قد يكون هناك جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف الشهر، كما سيتم عقد جلسة تشريعية نظراً للحاجة لإقرار بعض القوانين”.

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