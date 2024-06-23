هاشم: المجتمع الدولي هو من يتحمّل مسؤولية الحرب وليس حزب الله

رأى النائب قاسم هاشم أن “ما يحدث اليوم يشير إلى أن الحرب قاب قوسين بعد التطورات التي حصلت الأسبوعين الأخيرين”، لافتاً إلى “أننا أمام حكومة مغامرة في الكيان الإسرائيلي، فهذه المرّة الأولى التي يخوض الكيان الحرب بهذا المستوى مع حالة إرباك وانقسام داخلية وأميركية”.

وأشار هاشم، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى “أننا في مرحلة تصعيد غير مسبوقة خصوصا خلال الأسبوعين الفائتين ما استدعى تحركات دولية وليس فقط إقليمية”، لافتاً إلى “زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة بدافع رئاسي أميركي للتخفيف من التوتر عند الحدود الجنوبية”.

واعتبر أن “زيارة هوكشتاين كانت فاشلة ولم يتمكن من الوصول مع الحكومة الإسرائيلية إلى أي تفاهم، والجميع كان واضحًا بأن اجتماعه الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان صاخبًا”.

كما شدد هاشم على أن “المجتمع الدولي هو من يتحمل مسؤولية الحرب وليس حزب الله، لأنه ترك الكيان الإسرائيلي متفلّتا وهو من يقرر الحرب أو السلم”.

وعن الدعوات الدولية إلى مغادرة لبنان، اعتبر هاشم أنه “إجراء طبيعي للتحذير من أي خطر قد يواجهه المواطنون”، مشيرًا إلى حرب إعلامية ونفسية تغذّي الفتنة.

وفي الملف الرئاسي، أكد هاشم أن الحل الوحيد لإنهاء الشغور هو الحوار للوصول إلى تفاهمات معينة، مشيرًا إلى أن الرئاسة لا علاقة لها بحرب غزة.