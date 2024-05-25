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هاشم: تحية لأبناء الجنوب الذين يدفعون الضريبة منذ 76 عاماً

منذ 9 دقائق
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

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قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم لمناسبة “يوم التحرير”: “الانتصار والوفاء لأرض العطاء الجنوب من تلال شبعا والعرقوب الى شواطئ الناقورة. تحية الى كل حبة تراب وشتلة تبغ وشجرة زيتون وسنديان والتحية لمن أضاء نور الخامس والعشرين من ايار لدماء الشهداء التي روت الارض، فانبتت عزة وكرامة وعنفوان والتحية لكل من صبر على ظلم العدوان والحرمان فكان صموده وثباته على الحق طريقا للانتصار”.

وتابع: “تحية لأبناء الجنوب الذين يدفعون الضريبة منذ 76 عاما من اجل الكرامة والسيادة الوطنية والذين يشكلون خط الدفاع الاول عن الوطن في مواجهة مشروع الهيمنة الصهيوني الذي يستهدف الوطن كل الوطن وهم ببقائهم بارضهم رغم القتل والدمار يدفعون الخطر عن بلدهم ومؤسساته فلهم كل التحية والوفاء”.

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