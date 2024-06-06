هاشم: تقدمنا باقتراح قانون لاعفاء محافظتي النبطية والجنوب من الرسوم والضرائب

قال عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم، في تصريح من مجلس النواب”: “العدوان الاسرائيلي الحاصل على الجنوب طال كل نواحي الحياة واستهدف البشر والحجر والشجر، وانطلاقا من مسؤوليتنا عن منطقة الجنوب، ولاننا منجازون لاهلنا وشعبنا، ولان ابناء هذه المنطقة وفي كل القرى والبلدات عانت ما عانته وانعكس سلبا على كل القطاعات وأفقد أبناء هذه المناطق امكانياتها المادية، فتقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر لاعفاء محافظتي النبطية والجنوب من كافة الرسوم والضرائب عن الكهرباء والمياه ولاعفاء المؤسسات من ضرائب التزاما منا بهذه القضايا التي تهم الجنوب، لان ابناء الجنوب يدفعون الكثير”.

وختم هاشم: “نأمل تجاوب الجميع مع اول جلسة تشريعية لاقرار هذا الاقتراح ،لأن ابناء الجنوب يدفعون الضريبة عن كل الوطن”.