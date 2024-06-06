الخميس 29 ذو القعدة 1445 ﻫ - 6 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاشم: تقدمنا باقتراح قانون لاعفاء محافظتي النبطية والجنوب من الرسوم والضرائب

منذ ساعة واحدة
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

A A A
طباعة المقال

قال عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم، في تصريح من مجلس النواب”: “العدوان الاسرائيلي الحاصل على الجنوب طال كل نواحي الحياة واستهدف البشر والحجر والشجر، وانطلاقا من مسؤوليتنا عن منطقة الجنوب، ولاننا منجازون لاهلنا وشعبنا، ولان ابناء هذه المنطقة وفي كل القرى والبلدات عانت ما عانته وانعكس سلبا على كل القطاعات وأفقد أبناء هذه المناطق امكانياتها المادية، فتقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر لاعفاء محافظتي النبطية والجنوب من كافة الرسوم والضرائب عن الكهرباء والمياه ولاعفاء المؤسسات من ضرائب التزاما منا بهذه القضايا التي تهم الجنوب، لان ابناء الجنوب يدفعون الكثير”.

وختم هاشم: “نأمل تجاوب الجميع مع اول جلسة تشريعية لاقرار هذا الاقتراح ،لأن ابناء الجنوب يدفعون الضريبة عن كل الوطن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مديرية حماية المستهلك
    محضرا ضبط بحق صاحب محل في في النبطية
    حاتم رشيد حاتم
    تحت لائحة "نقابتي أمانتي".. حاتم يترشح الى مركز نقيب لخبراء المحاسبة المجازين
    "الجمهورية القوية": لا يموت حق وراءه مطالب

    الأكثر قراءة

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان
    إغماء -تعبيرية
    5 طرق تساعدك على تجنب الإغماء مع ارتفاع درجات الحرارة
    لوشن ترطيب القدمين
    نصائح لمرضى السكري للعناية بالقدمين