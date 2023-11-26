الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاشم: على الحكومة تعويض القرى الحدودية وتأمين متطلبات الصمود

منذ ساعة واحدة
قاسم هاشم

قاسم هاشم

A A A
طباعة المقال

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على أن “عودة القرى الجنوبية الحدودية لتضج بالحياة خلال اليومين الماضيين رغم استمرار الاستفزازات الإسرائيلية، إنما يعبر عن تشبث الناس بأرضهم وإصرارهم على تحدي العدو الإسرائيلي وإعادة الحياة إلى طبيعتها في كل القطاعات”.

وقال بعد جولة في المنطقة الحدودية: “أما وأن الناس عادت إلى قراها فإن الحكومة مطالبة بالقيام بواجباتها الوطنية تجاه أبناء هذه القرى الذين دافعوا بصمودهم وبقائهم في قراهم، ولا يجوز إدارة الظهر لاحتياجات الناس ومتطلبات الصمود. ولا بد هنا من أن نتوجه بالشكر إلى مجلس الجنوب الذي استجاب من اللحظة الأولى للعدوان إلى تقديم الاحتياجات الأولية للنازحين من العرقوب إلى الناقورة رغم إمكانياته المتواضعة، فاتخذ القرار وأطلق الورش الفنية على امتداد القرى التي تعرضت للقصف لإجراء المسح للمنازل والمؤسسات المتضررة”.

وأهاب بوزارة الزراعة “التحرك للوقوف على حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي والمزارعين بحيث تعتاش أغلبية أبناء المنطقة الجنوبية الحدودية على الزراعة، والمطلوب اتخاذ الحكومة قرارًا سريعًا في أولى جلساتها بتعويض الخسائر وإعادة إعمار ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المطران الياس عودة
    عودة يدعو لعدم العبث بالجيش: معظم اللبنانيين لا يريدون أيّ مقامرة بمصيرهم
    توقيف - تعبيرية
    بعد عملية رصد ومراقبة.. توقيف مروّجي مخدرات في الشمال
    النائب بلال عبد الله
    بعد قطع العلاقات مع "إسرائيل".. عبد الله يُوجّه تحية إلى برلمان جنوب أفريقيا

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!
    عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
    إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية
    مشاهد للحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها
    غزة تحت النار
    بعد صفقة تبادل الأسرى.. تايلاندي يصف عودته من غزة بأنها "معجزة"