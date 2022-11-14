الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
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هاشم: على الحكومة تقديم شكوى لوضع حد للهمجيّة الصهيونية

منذ 5 دقائق
قاسم هاشم

قاسم هاشم

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اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب “قاسم هاشم” في تصريح له ان “ما تتعرض له سوريا من اعتداءات من اجواء لبنان انما هو اعتداء على لبنان وانتهاك للسيادة الوطنية، حيث تكررت هذه الانتهاكات”.

ورأى أن هذا الواقع “يتطلب من الحكومة اللبنانية تقديم شكوى للامم المتحدة، لوضع حد للهمجية الصهيونية المتفلتة من كل القرارات والمواثيق الدولية”.

وقال:” أثبتت التجربة ان هذا العدو لا يفهم الا لغة القوة ولهذا لا يجوز الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة”، مشيرًا الى ان “عدم انصياع العدو الاسرائيلي للقرارات الدولية يتحمله المجتمع الدولي المعني بتهديد الأمن والسلم الدوليين نتيجة الارهاب الصهيوني واستمراره بسياسة الاستفزاز والعدوان، مما يستدعي مواجهته بكل الأساليب كي لا يستمر الارهاب الصهيوني بكل مستوياته”.

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