الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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هاشم عن حادثة الكحالة: حماية الاستقرار هي مسؤولية الجميع

منذ 6 دقائق
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

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أوضح النائب قاسم هاشم أنّ “هناك تباينًا واختلافًا في وجهات النظر في مقاربة الملف الرئاسي، لكن ما يطرح اليوم في موضوع الحوار ليس بجديد، فالدعوة للحوار كانت حتى قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية.”

هاشم وفي حديث للـLBCI، شدد على أنّ “المطلوب اليوم أن نبادر جميعًا إلى الإسراع لإيجاد حل لمعضلة رئاسة الجمهورية من خلال التفاهم ونقاش وطني”، مشيرًا إلى أن “لبنان لا يحتمل اليوم المزيد من التوترات، بل يحتاج إلى الاستقرار لأن الاستقرار الأمني نتاج للاستقرار السياسي.”

وعما حصل في الكحالة وموضوع السلاح، لفت إلى أنه “ما زال لدينا عدو يشكل خطرًا على بلدنا ونحن بحاجة إلى عوامل القوة، أما في الداخل، فحماية الاستقرار هي مسؤولية الجميع.”

وأكد أننا “بحاجة إلى كل جهد يساهم في التخفيف من التوتر”.

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