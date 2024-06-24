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هاشم: قرار توسعة الحرب ليس في يد اللبنانيين ولا الحزب إنما إسرائيل

منذ 8 ثواني
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

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أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “لبنان يعيش حال حرب”، لافتا إلى أن “قرار توسعتها ليس في يد اللبنانيين ولا في يد حزب الله، إنما في يد إسرائيل”، مشيرا إلى أن “أميركا لا تريد الحرب”.

وشدد هاشم، من برنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرة”، على أن “زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكستين الأخيرة للبنان ليست لها علاقة بزياراته السابقة، إنما هدفت إلى تخفيف التوتر، وكان جواب رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يجب الضغط على الإسرائيلي لتخفيف حدة التوتر والعودة إلى قواعد الاشتباك”.

وأكد أن “هوكشتاين لم يجب بري على نتائج زيارته لإسرائيل، مما يعني أن الزيارة لم تكن ناجحة. كما أنه لم يبلغ بري بموعد عودته إلى بيروت”.

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