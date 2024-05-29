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هاشم: كفى.. الوطن يبنى بالتضحيات لا بالبيانات والرهانات الخاطئة

منذ 9 دقائق
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

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رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أن “الاصوات التي ترتفع، كلما قاربت الحكومة او اي مؤسسسة ملف مساعدة ابناء الجنوب في هذه المرحلة، تضع مواقفها في دائرة الشك، لأن ما يدفع لأبناء المناطق الجنوبية الحدودية لا يساوي نقطة دم تنزف من شهيد او جريح”.

وأضاف في تصريح: “إن ما تقدمه الحكومة وعبر مجلس الجنوب أقل الواجب لدعم صمود الجنوبيين، فلولا تشبثهم بأرضهم ومواجهتهم مشروع العدو الصهيوني لكانت المنطقة منزوعة الحياة وما كان للبنان حكومة ولا مؤسسسات، وحتى انه لا يبقى وطن”.

وختم: “كفى أيها السادة، وعلى ماذا تتباكون، فالوطن يبنى بالتضحيات لا بالبيانات والارتباطات والرهانات الخاطئة”.

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