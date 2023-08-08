الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاشم: لا يمكن انتخاب رئيس من دون اقرار القوانين الاصلاحية والخطة الاقتصادية

منذ ساعة واحدة
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

A A A
طباعة المقال

أعلن النائب قاسم هاشم أن الحوار المشروط هو من الطرف الاخر الذي يقضي بشطب مرشح موجود، وسأل: “ما الذي يتميز بين دعوة الموفد الفرنسي الى الحوار والدعوة التي اطلقها الرئيس نبيه بري منذ فترة طويلة، أي قبل طرح الاسماء؟”

وعن المواصفات المطلوبة، اشار خلال برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـ LBCI الى ان النزوح السوري من النقاط الاساسية، وهناك آليات تنظيمية لحل هذا الموضوع.

واضاف هاشم: “حتى الآن لم يتم الحديث بتفاصيل الشخص لرئاسة الجمهورية، والحوار مفترض أن يكون جامعا ووطنيا ليوصلنا الى نتيجة، للاتفاق على مواصفات قد تنطبق على شخص فنكون وجدنا الحل سريعا أم أكثر ونذهب عندها الى مجلس النواب للانتخاب وعلى القائمة عدة مرشحين متفق عليهم”.

وشدد على أنه لا يمكن الذهاب الى انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فقط من دون اقرار القوانين الاصلاحية والخطة الاقتصادية.

    المزيد من أخبار لبنان

    لقاء وزاري تشاوري في الديمان
    لقاء وزاري تشاوري في الديمان.. ماذا قال الراعي للودريان؟
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي برسالة مبطنة: أصعب شيء هو تفهيم واقناع من لا يريد أن يقتنع
    محكمة - تعبيرية
    ١٥٧ حكمًا "للعسكرية".. منها مجموعات داعشية في عين الحلوة

    الأكثر قراءة

    حسن نصر الله
    تصريحات إسرائيلية خطيرة عن استهداف "نصر الله".. هل اتُخذ القرار!؟
    علم لبنان
    بعد تحذير السفارات... لبنان بلد غير آمن يتجه نحو المجهول
    نيمار
    "مفاجأة مدوية" بشأن النجم البرازيلي نيمار!