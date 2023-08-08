هاشم: لا يمكن انتخاب رئيس من دون اقرار القوانين الاصلاحية والخطة الاقتصادية

أعلن النائب قاسم هاشم أن الحوار المشروط هو من الطرف الاخر الذي يقضي بشطب مرشح موجود، وسأل: “ما الذي يتميز بين دعوة الموفد الفرنسي الى الحوار والدعوة التي اطلقها الرئيس نبيه بري منذ فترة طويلة، أي قبل طرح الاسماء؟”

وعن المواصفات المطلوبة، اشار خلال برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـ LBCI الى ان النزوح السوري من النقاط الاساسية، وهناك آليات تنظيمية لحل هذا الموضوع.

واضاف هاشم: “حتى الآن لم يتم الحديث بتفاصيل الشخص لرئاسة الجمهورية، والحوار مفترض أن يكون جامعا ووطنيا ليوصلنا الى نتيجة، للاتفاق على مواصفات قد تنطبق على شخص فنكون وجدنا الحل سريعا أم أكثر ونذهب عندها الى مجلس النواب للانتخاب وعلى القائمة عدة مرشحين متفق عليهم”.

وشدد على أنه لا يمكن الذهاب الى انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فقط من دون اقرار القوانين الاصلاحية والخطة الاقتصادية.