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هاشم: لخطوات عربيّة تُوازي القرارت المتّخذة إبان حرب تشرين 1973

منذ ساعة واحدة
قاسم هاشم

قاسم هاشم

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اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن “ما ارتكبه العدو الإسرائيلي من إجرام في المستشفى المعمداني في غزة، جريمة إبادة جماعية تهتز لها الضمائر التي اندثرت أمام  فظاعة الارتكابات الصهيونية، في الوقت الذي يشجع فيه المجتمع الدولي بسياساته المنحازة إلى الظالم والجلاد”.

هاشم اعتبر أنّ “ما رفع من شهية العدوان وهمجيته، هذا الصمت العربي والإسلامي وأحرار العالم، وقد آن الاوان لقطع العلاقات الفورية مع العدو الصهيوني وطرد سفرائه، ولا بد من خطوات توازي ما اتخذه العرب من قرارت إبان حرب تشرين ١٩٧٣، وذلك بتهديد كل المصالح الاجنبية للدول الداعمة للصهاينة، فلتكن الخطوات الفورية، ولم يعد مكان للكلام والاستنكار أمام قداسة الدم النزف”.

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