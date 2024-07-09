هاشم: ليست المرة الأولى التي يحتاج فيها لبنان إلى حوار

أعلن النائب قاسم هاشم “أنّ لا جديد حتى الساعة في الملف الرئاسي”، مشيرا إلى أن “المبادرات الحالية تحتاج إلى ترجمة فعلية وبحث جدي بين الأفرقاء في كيفية ترجمة تلك المبادرات”.

وشدّد في حديث إلى “صوت كل لبنان” على أن “هناك إمكانية لانتخاب رئيس ولكن تحتاج إلى حوار شامل”، مشيراً إلى انه “عندما يصرّ الرئيس نبيه بري على الاجماع الوطني فهذا يعني أن الموقف يتطلب تلاقيًا وطنيًا جامعًا للخروج من الازمة الرئاسية”.

ولفت إلى أنها “ليست المرة الأولى التي يحتاج فيها لبنان إلى حوار”، داعياً إلى “الذهاب إلى الحوار في أسرع وقت من دون أي شروط تحت عنوان واحد وهو انتخاب رئيس للجمهورية”.