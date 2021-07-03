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هاشم: ما حصل يجب أن يكون منطلق أي إجراء أو قرار

3 - يوليو - 2021
قاسم هاشم

قاسم هاشم

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غرّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على حسابه عبر “تويتر”، كاتِباً: عندما يعلن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر استعدادهما للمثول امام المحقق العدلي مع الحصانة أو بدونها إلتزاما بالوصول للحقيقة وتحقيق العدالة… فلا حاجة لبعض المزايدات، وتطبيق القانون وحقيقة ما حصل يجب أن يكون منطلق أي إجراء أو قرار.

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