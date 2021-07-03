هاشم: ما حصل يجب أن يكون منطلق أي إجراء أو قرار

غرّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على حسابه عبر “تويتر”، كاتِباً: عندما يعلن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر استعدادهما للمثول امام المحقق العدلي مع الحصانة أو بدونها إلتزاما بالوصول للحقيقة وتحقيق العدالة… فلا حاجة لبعض المزايدات، وتطبيق القانون وحقيقة ما حصل يجب أن يكون منطلق أي إجراء أو قرار.

عندما يعلن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر استعدادهما للمثول امام المحقق العدلي مع الحصانة او بدونها التزاما بالوصول للحقيقة وتحقيق العدالة …فلا حاجة لبعض المزايدات، وتطبيق القانون وحقيقة ماحصل يجب ان يكون منطلق اي اجراء او قرار — النائب الدكتور قاسم هاشم (@kassemhashem1) July 3, 2021