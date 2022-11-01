هاشم: مبادرة بري عنوانها انتخابات رئاسة الجمهورية

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب “قاسم هاشم” إلى أن “الجلسة النيابية التي ستعقد الخميس المقبل يحكمها التزام متطلبات الأصول الدستورية والقانونية وفق النظام الداخلي وهو ما اعتاد عليه الرئيس “نبيه بري”، وستناقش خلالها الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية على أن يأخذ النقاش مداه وفق مقاربة كل كتلة”.

وأوضح أن “هذه الرسالة لن تكون ذات جدوى بعد انتهاء ولاية الرئيس”.

وعن دعوة الرئيس بري إلى الحوار، أكد في حديث إلى “صوت كل لبنان” أن “مبادرة رئيس مجلس النواب ما زالت قائمة، والاتصالات على وتيرتها لاستكمالها حتى النهاية ليبنى على الشيء مقتضاه”.

كذلك شدّد على أن “عنوان المبادرة انتخابات رئاسة الجمهورية”، لافتًا إلى أن “البعض قد يراهن على تدخلات من هنا وهناك، لكن تبقى المسؤولية على عاتق الكتل النيابية والسياسية للتواصل والتفاهم حول هذا الاستحقاق”.