هاشم هنأ الأمن العام: نموذج يحتذى به لبناء دولة القانون

حيا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الامن العام اللبناني في العيد الثمانين للمؤسسة، وقال في بيان: “نتوجه بالتحية لمؤسسة الامن العام مديرا وضباطا ورتباء وافراد في بوم عيدهم والذين يستحقون التقدير على التضحيات والجهود التي بذلوها خدمة للانسان ورقيه وليعم الامن والاستقرار في ربوع الوطن واعادة ثقة اللبناني بدولته ومؤسساته بعد ان لمس عطاءات وتطوير هذه المؤسسة كنموذج يحتذى به لبناء دولة القانون والمؤسسات ولا يسعنا في هذا اليوم الا ان نشد على اياديكم والى مزيد من التطور والرقي في نهجكم وعطاءاتكم من اجل الارتقاء بالوطن وانسانه”.







