هاشم يُحذّر من الغياب عن اجتماعات نيويورك: ماذا سيبقى للبكاء عليه؟

توجّه عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، إلى المعنيين، في بيان، مشيرًا إلى أنّه “يتم التداول بأخبار حول إلغاء زيارة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لمواكبة قرار التجديد لقوات اليونيفيل، حيث للبنان ملاحظات وتعديلات إضافية لمواجهة الأفكار المسمومة التي يسعى إلى تمريرها العدو الإسرائيلي خدمة لمصالحه، في وقت لا يرى لبنان أي مصلحة بأي خلل بقواعد عمل قوات اليونيفيل مع شطب تعديل تجديد العام 2022”.

وقال: “لذلك فإن متابعة المناخات المحيطة بعملية التجديد تحتاج إلى متابعة دقيقة وعلى أعلى المستويات، ولا يجوز الغياب عن اجتماعات نيويورك تحت أي ذريعة. وإذا صدق موضوع عدم تأمين اعتماد للسفر فماذا بقي أو سيبقى للبكاء عليه؟ على المعنييين معالجة المسألة بأقصى سرعة حفاظًا على مصلحة البلد وسمعته بعد كل الذي يحصل. فكيف إذا وصلت الأمور إلى هذا الدرك ومعانيه وارتداداته”؟