هاشم يُحذّر من "النوايا الإسرائيليّة": لتحركّ سريع يضع حدًا للعدوان الجديد

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أن “ما يجري على الحدود الجنوبية في منطقة مزارع شبعا، محاولة لقضم أجزاء جديدة من الأراضي اللبنانية وتكريس للاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهذا ما يجب مواجهته وهو عدوان واضح وانتهاك للسيادة الوطنية ويستدعي تحركًا سريعًا على كل المستويات لوضع حد للعدوان الجديد”.

هاشم قال في بيان: “لم تعد جائزة الممارسات والانتهاكات الجديدة لأنها تؤكد النيات العدوانية لعدو لا ينصاع للقرارات والمواثيق الدولية، وما كنا قد نبهنا إليه منذ فترة طويلة من تحريك لما يسمى بخط الانسحاب باتجاه الأجزاء المحررة وإدارة الظهر لذلك، دفع العدو للتمادي أكثر، وزاد من مساحة الأرض المحتلة منذ عام 2005، حتى اليوم وأصبح لزامًا على الحكومة اللبنانية عدم السكوت وتحميل المنظمة الدولية وقوات اليونيفيل مسؤولية ما آلت إليه الأمور”.

وأضاف هاشم: “المطلوب إجبار إسرائيل على الانسحاب ليس فقط من الأجزاء الجديدة المحتلة، بل من كامل مساحة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وما يحصل هذه الأيام إنما يزعزع الاستقرار مع ما قد تتطور إليه الأمور إذا استمر هذا الاعتداء”.