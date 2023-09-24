هاشم يُحذّر من "حلّ مشاكل المنطقة على حساب لبنان"

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في تصريح خلال لقاءاته في منزله في شبعا، أن “ما يحصل من استفزاز على الحدود من قبل العدو الإسرائيلي مع استمرار الأزمة الوطنية بكل مستوياتها، يبين حجم التحديات التي تواجه وطننا، في ظل استمرار سياسة التعنت والمكابرة التي تطيل أمد الشغور الرئاسي ويبقي البلد في حال الارباك والتخبط”.

وقال: “بعد كل الذي يحصل في وطننا أصبحت المسؤولية مضاعفة على كل المكونات للتنازل والتلاقي على مساحة مشتركة تؤمن مخرجًا يحفظ التوازنات السياسية وتفتح الأبواب للحلول لكل الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لأن البقاء على الوضع الراهن قد يزيد من تفاقم الأوضاع ويأخذ البلد إلى ما لا تحمد عقباه، بخاصة في ظل ما يجري في المنطقة وكي لا يكون لبنان مسرحًا لحل أزمات معقدة على حساب اللبنانيين وسيادة دولتهم، لذلك حماية الوطن وتحصينه في يد أبنائه، لأن الخارج أيا كان سيفتش عن مصالحه وحل مشاكل المنطقة على حساب لبنان كما محاولاته التاريخية، وهذا ما يلوح في أفق الاتصالات والمشاورات الدولية، وإذا بقيت المناكفات والعصبيات هي المتحكمة بسياسة البعض فلن نصل إلا إلى الندم والقضاء على أي فرصة لخلاص بلدنا مما يخطط له في كواليس السياسات الدولية”.