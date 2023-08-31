هاشم يُحذّر من عدم التجديد لليونيفيل: أمرٌ ما يُدبّر للبنان والمنطقة!

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنّ “الاتصالات مكثّفة بين دول مجلس الأمن لتمرير قرار التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بالصيغة المعدّلة بما يؤمّن قواعد الاستقرار كافة”، مشيرًا إلى أنّ “ما هو مطروح اليوم العودة إلى أساس القرار 1701”.

وإذ لفت في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “لبنان يعوّل على “دور الدول الصديقة داخل مجلس الأمن”، قال: “لا يمكن التنبؤ بالارتدادات السلبية لعدم التجديد للقوات الدولية”، مؤكدًا أنّ “لبنان متمسّك بتمديد ولاية قوات اليونيفيل، لكن هناك في المجتمع الدولي من يحاول إقحام لبنان في إشكاليات معينة”.

واعتبر أنّ “دفع الأمور نحو عدم التجديد لليونيفيل يعني أن هناك أمرًا ما يدبّر ليس فقط للبنان، بل للمنطقة بأكملها”.