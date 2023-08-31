الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاشم يُحذّر من عدم التجديد لليونيفيل: أمرٌ ما يُدبّر للبنان والمنطقة!

منذ ساعة واحدة
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

A A A
طباعة المقال

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنّ “الاتصالات مكثّفة بين دول مجلس الأمن لتمرير قرار التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بالصيغة المعدّلة بما يؤمّن قواعد الاستقرار كافة”، مشيرًا إلى أنّ “ما هو مطروح اليوم العودة إلى أساس القرار 1701”.

وإذ لفت في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “لبنان يعوّل على “دور الدول الصديقة داخل مجلس الأمن”، قال: “لا يمكن التنبؤ بالارتدادات السلبية لعدم التجديد للقوات الدولية”، مؤكدًا أنّ “لبنان متمسّك بتمديد ولاية قوات اليونيفيل، لكن هناك في المجتمع الدولي من يحاول إقحام لبنان في إشكاليات معينة”.

واعتبر أنّ “دفع الأمور نحو عدم التجديد لليونيفيل يعني أن هناك أمرًا ما يدبّر ليس فقط للبنان، بل للمنطقة بأكملها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رصاص - تعبيرية
    بالتفاصيل.. العقابُ أصبح أضعافًا وفق قانون "نايا حنا"
    قضاة لبنان
    نادي قضاة لبنان: الممارسة السياسية تحول دون تفعيل آليات المحاسبة
    النائب بلال عبد الله
    عبد الله: نحاول إيجاد حلول مؤقتة.. وننتظر قرارات الحكومة

    الأكثر قراءة

    السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    استكشاف الفضاء- تعبيرية
    عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    قوته قد تتخطى الـ 8 درجات.. تحذير مُرعب للعالم الهولندي