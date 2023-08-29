الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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هاشم: أسرع الطرق لمعالجة مشكلاتنا هي بالتوافق

منذ 31 دقيقة
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

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أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أن “العقدة الأساسية التي تحول دون مناقشة قوانين الخطة الإصلاحية هي العقلية التعطيلية التي تعشعش في أذهان البعض وليس من مبرر آخر لأن المجلس النيابي قادر على التشريع في هذه الأيام وفي غيرها لحظة انتهاء الجلسة الانتخابية وهذا ما يقوله الدستور”.

ورأى هاشم، أن “من يحرص على انتظام عمل المؤسسسات كان عليه الاستجابة لدعوات الحوار التي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه المدخل الأساسي لحل أزماتنا انطلاقا من وجود رئيسا للجمهورية وما عدا ذلك تهربا من المسؤولية ورهانا على أوهام”.

واعتبر أن “أسرع الطرق لمعالجة مشكلاتنا هي في التوافق والتلاقي بين المكونات الوطنية وعدم انتظار الخارج الذي يبني على حدود مصالحه”.

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