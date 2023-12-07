هاشم: لا صحة لما يدور حول اتجاه لتعديل القرار 1701

نفى النّائب قاسم هاشم ما يدور حول اتجاه لتعديل القرار 1701 وكشف هاشم عن ان اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا بحث في مسألة تطبيق القرار، ونقل عن فرونتسكا نفياً لما يدور في الاعلام حول تعديل القرار.

وأوضح هاشم في حديث إلى صوت كل لبنان، أن البحث في لجنة الشؤون الخارجية أمس جرى حول كيفية تطبيق القرار 1701 وليس تعديله، وكشف أن فرونتسكا دعت الى تجديد اللقاء ليكون النقاش على نطاق أوسع.

وتعليقاً على بيان حركة حماس – لبنان حول تأسيس “طلائع طوفان الأقصى”، أشار هاشم الى لبس أحاط المضمون، وشدد على أن لبنان بكل فئاته لا يرغب بالعودة الى زمن الماضي وتفلت السلاح الفلسطيني، مؤكداً دعم القضية الفلسطينية ولكن وفق الضوابط التي تحفظ المصلحة اللبنانية وتمنع جر البلاد الى متاهات جديدة.

وكانت قد أكدت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا أنّ لا نية لدى الأمم المتحدة حتى الآن لإجراء أي تعديل على القرار 1701.

كلام فرونتيسكا جاء رداً على أسئلة واستيضاحات لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية التي عقدت أمس اجتماعاً برئاسة النائب فادي علامة، بغية استيضاحها حول ما يثار في الإعلام حول هذا الأمر وكذلك حول الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار منذ العام 2006 والتي بلغت الآلاف براً وبحراً وجواً.

وقد أكدت اللجنة على ضرور العودة إلى التقارير التي تعدها الأمم المتحدة والتي تؤكد حقيقة الخروق الإسرائيلية للقرار1701، مشيرة إلى أنّ الرد على إسرائيل من الأراضي اللبنانية جاء بسبب الإجرام وقتل الأطفال في غزة وهو كان خارج القرار 1701 أي في منطقه مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

كما عرضت اللجنة للخروقات والمخالفات التي تقوم بها إسرائيل من خلال إستخدام القنابل الفوسفورية على نطاق واسع في الجنوب وعدم تحرك أو إتخاذ أي إجراء قانوني أو مطالبة أممية للتحقيق بذلك، وأوضحت اللجنة أنّ إقدام إسرائيل على استهداف الجيش اللبناني يشكل خرقاً فاضحاً للقرار 1701.